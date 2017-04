HÖRSPIEL “Gespenster Krimi 12 – Der gehörnte Abt (Horror)

Gespenster Krimi



“(12) Der gehörnte Abt”

(Horror)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 17.03.17

Label: Contendo Media

Inhaltsangabe:

Die Diagnose Krebs im Endstadium lässt den jungen Daniel verzweifeln. Gemeinsam mit seinen besten Freunden Aarón und Lucia möchte er einen letzten gemeinsamen Trip in das dichte spanische Waldgebiet Selva de Oza unternehmen. In der Tiefe der Wildnis wartet das unaussprechliche Böse auf sie. Bereit, aufzuerstehen, um die Welt in unermessliches Chaos zu stürzen.

Besetzung:

Erzählerin – Alexandra Lange

Daniel – Christian Zeiger

Aaròn – Sven Plate

Lucia – Luisa Wietzorek

Sofia – Luise Lunow

Alba – Karin Lieneweg

Abt Guarin – Lutz Riedel

Ines – Gabrielle Pietermann

Victor Augustìn – Nils Rieke

Sergi – Christian Rudolf

Doktor Ferreira – Jürgen Thormann

Vater – Robin Brosch

Mönch – Robert Levin

Buch: Dennis Hendricks

Idee, Konzept & Regie: Christoph Piasecki, Patrick Holtheuer

Schnitt: Patrick Holtheuer

Sounddesign & Musik: Andy Muhlack

Zusätzliche Musik: Konrad Dornfels

Layout & Design: Kito Sandberg

Produktion: (c) Contendo Media GmbH

Spieldauer ca. 78 Min.

ISBN 978-3-945757-50-5

Die bisherige Krönung dieser Serie!

Mit Teil 12 bekommen wir für mich die bisher dunkelste und intensivste Gespenster Krimi Geschichte aus dieser Reihe geboten. Die komplette Spielzeit liegt eine tief dunkle Aura über dem Hörspiel, welche sowohl vom thematischen Inhalt gebildet wird, aber auch durch die intensiven und eindringlichen Beschreibungen der sensationellen Erzählerstimme bildlich beschrieben sind.

Das Hörspiel bietet alles was eine gute Geschichte braucht. Gut ausgeschmückte Charaktere, ein tragisches persönliches Schicksal und vor allem eine sehr düster ausgeschmückte Szenerie in den spanischen Pyrenäen. Hier bekommen wir tolle stimmungsvolle Landschaften beschrieben in den Tiefen der alten Wälder mit knorrigen Bäumen und den typischen folkloren Einwohnern die übertrieben alle hinterwäldlerischen Klischees erfüllen. Inmitten dieser Beschreibungen fällt es nicht schwer die passende Stimmung für eine gruselige Geschichte zu entwickeln. Mehr über das brutale und schmerzhafte Geschehen in dieser Geschichte möchte ich auch nicht verraten weil dies den uneingeschränkten Gruselspaß verderben würde.

Fast besser als die schlimmen Geschehnisse in den spanischen Bergen finde ich die Erzählerin Alexandra Lange, die mit einer unglaublichen dunklen Ruhe die Geschichte umschreibt. Sie schafft es perfekt der Story eine unbeschreibliche Dunkelheit und Bedrohung einzuhauchen. Eine herausragende Leistung!

Somit ist alles gesagt ohne zu viel zu verraten. Eine richtig starke Episode der “Gespenster Krimi” Reihe die Lust auf mehr macht! Absolute Empfehlung,….mal wieder!! (michi)