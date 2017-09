HÖRSPIEL “ContamiNationZ (1) Totenland” (Zombie Horror)

ContamiNationZ



“(1) Totenland”

(Zombie Horror)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 22.09.17

Produktion: Contendo Media / Pandoras Play / Audionarchie

Klappentext:

Viele Jahre ist es bereits her, seit die Toten sich erhoben und die Welt in den Abgrund stürzten. Tief in den Wäldern des Harz versteckt, leben die letzten Menschen der Erde. Einige von ihnen haben die lebenden Kadaver nie selbst zu Gesicht bekommen. Als eines Tages ein Fremder erscheint, bringt er nicht nur neue Hoffnung mit sich…sondern auch das Grauen. Denn ein Heer von Untoten ist ihm auf den Fersen.

Darsteller:

Erzählerin: Elga Schütz; Jan: René Dawn-Claude; Anna: Katja König; Michael: Bruno Beeke; Lisa: Karen Schulz-Vobach; Gero: Andreas Bötel; Felix: Nils Kreutinger; Erhan: René Wagner; Marko: Stephan Globisch; Jakob: Matthias Henkel; sowie Barbara Gerdes, Ralf Okunick, Dirk Hardegen, Annette Gunkel, Sabrina Heuer, Bodo Henkel, Nikolas Wagner, Falk T. Puschmann, Eva-Maria Kurz, Christoph Nolte, Stephanie Harrer

Buch & Regie: Dane Rahlmeyer

Sounddesign & Musik: Marcel Schweder

Cover & Design: Kito Sandberg

Produktion: Contendo Media GmbH, Pandoras Play

Post Apokalyptisches Zombie Hörspiel

Zombies sind überall. Sowohl im Kino als auch im TV Serienformat sind sie ebenso wenig wegzudenken wie im Computerspiel Geschäft. Nun nehmen sie Einzug im Hörspielserienmodus mit dem Namen ContamiNationZ.

Diese Geschichte spielt knapp 20 Jahre nach einer todbringenden Apokalypse aus der nur wenige Überlebende hervorgingen. All das Leben das uns heute zu “glücklich” macht hat ein Ende gefunden. In der entlegenen Einsamkeit des deutschen Mittelgebirges Harz hat sich eine kleine Gemeinschaft von Überlebenden erfolgreich zusammengetan. Doch auf einmal steht ein Fremder vor den schützenden Toren, der von einer großen Siedlung auf einer Insel erzählt. Doch kurze Zeit später sieht sich die Gemeinschaft einem riesigen Angriff Untoter gegenüber.

Ein toller Anfang für eine Zombie Serie im Hörspielformat bei dem die Sprecher mit einem sehr glaubhaften Schauspiel überzeugen. Aber auch die gute Einführung und die späteren Überleitungen werden von der Erzählerin Elga Schütz perfekt gesprochen, sodass es einfach fällt sich die Geschichte bildlich vorzustellen. Alles ist ausreichend detailliert beschrieben, auch auch nicht künstlich in die Länge gezogen. So erleben wir eine straff erzählte Story die einen sofort fesselt und man gar nicht mehr aufhören kann der Geschichte zu folgen.

Teil 1 ist schon mal absolut gelungen. Der Zeite eil mit “Gejagt” ist ebenfalls schon erschienen, aber dazu in einem folgenden Review mehr,…

Wer Zombie Geschichten mag und spannende Hörspiele liebt kann hier keinen Bogen drum machen! Unbedingt anhören! (michi)