HIM :: Abschiedstour angekündigt

1991 u.a. von Sänger Ville Valo gegründet, begann die erfolgreiche Karriere von HIM, deren Gothic Rock/Metal Stil unter dem Namen “Love Metal” bekannt geworden ist. Nun haben HIM ihren Abschied angekündigt und gehen dazu dieses Jahr auf eine ausgedehnte Tour mit 35 Shows in 14 Ländern.

WED 14/06 BARCELONA (SP) RAZZMATAZZ

THU 15/06 MADRID (SP) LA RIVIERA

FRI 16/06 SANTANDER (SP) SALA ESCENRIO

SAT 17/06 PORTO (PT) HARD CLUB

SAT 01/07 HELSINKI (F) TUSKA FESTIVAL

THU 13/07 TUURI (F) MILJOONAROCK

FRI 24/11 ST PETERSBURG (RU) DK LENSOVETA

SUN 26/11 MOSCOW (RU) CLUB STADIUM LIVE

TUE 28/11 WARSAW (PL) STODOLA

WED 29/11 HAMBURG (DE) DOCKS

FRI 01/12 BERLIN (DE) COLUMBIAHALLE

SAT 02/12 PRAGUE (CZ) FORUM KARLIN

MON 04/12 LEIPZIG (DE) HAUS AUENSEE

TUE 05/12 MUNCHEN (DE) TONHALLE

WED 06/12 ZURICH (CH) X-TRA

THU 07/12 MILAN (IT) ALCATRAZ

FRI 08/12 KOLN (DE) PALLADIUM

SAT 09/12 ESCH-SUR-ALZETTE (LUX) ROCKHAL

MON 11/12 AMSTERDAM (NL) PARADISO

TUE 12/12 TILBURG (NL) 013