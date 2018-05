Die britische Goth Metal Band HER DESPAIR hat ihren neuen Song “Blaspheme With Me” veröffentlicht, der von der im Juli erscheinenden EP “Mournography” stammt.

Die Band sagt dazu: “For us, ‘Blaspheme With Me’ represents the very essence of HER DESPAIR. It combines gothic rock with flashes of punk and metal, and glides between our two predominant lyrical themes: the erotic and the theologic. Mourning has broken.”