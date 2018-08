HELSOTT :: Neues Album mit vielen Gästen

Mit “Slaves And Gods” erscheint das zweite Studio-Album der Band HELSOTT. Sie präsentieren eine Mixtur aus Death Metal, Folk, Symphonic Metal, Thrash, klassischem Metal und Rock. Als Gaste hat man eine Latte an Musikern an Bord geholt: Masha Scream (Arkona), Lazar (Arkona), Dr. Leif Kjonnsfleis (TrollfesT), Trollmannen (TrollfesT), Damna (Elvenking), Lethien (Elvenking), Dom Crey (Equilibrium) und Kevin Storm, die Sänger Eric Dow, Schlagzeuger Cooper Dustman und den zurückgekehrten Gitarrist Mark Dow, die die Band auf den 10 Tracks unterstützen.