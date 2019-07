Die italienischen Epic Melodic Death Metaller HELL’S GUARDIAN sind mit einem brandneuen Musikvideo für ihre vierte Single am Start, den Titelsong aus dem aktuellen Album “As Above So Below”. Das Video “As Above So Below” wurde von Lucerna Films inszeniert. Die Textzeilen des kraftvollen und eingängigen Tracks beschreiben den individuellen Kampf mit sich selbst, den ein jeder mehr oder weniger kennt. https://www.hellsguardian.com/