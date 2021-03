HELLOWEEN :: Neues Album am 18.6. in “Pumpkins United”-Besetzung

“Die Zukunft einer der weltweit einflussreichsten deutschen Metal-Bands findet ab sofort gemeinsam und mit drei Sängern statt – was als Live-Idee begann, war die Geburtsstunde einer siebenköpfigen Metal-Allianz in einzigartiger Besetzung.”

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind HELLOWEEN nach ihrer erfolgreichen “Pumpkins United World Tour” auf den Geschmack gekommen und haben in dieser Gesamtbesetzung neue Songs komponiert. Das selbstbetitelte Album “Helloween” erscheint am 18. Juni bei Nuclear Blast, der Vorverkauf beginnt am 26. März. Das Warten auf die erste Single dauert noch bis zum 2. April 2021, dann erscheint die Vorabsingle “Skyfall”, zu der bislang nur ein Teaser veröffentlicht wurde.

“Skyfall” erscheint in zwei verschiedenen Vinyl Versionen, auf CD und digital:

Single 1: CD, Vinyl, digital:

‘Skyfall’ (single edit) + ‘Skyfall’ (Exclusive alternative vocals mix). Beide Songs sind exklusive Single Versionen, die nicht auf dem Album enthalten sein werden. Ca. 20 Minuten Spielzeit

Single 2: Nur auf Vinyl

‘Skyfall’ (single edit) + ‘Indestructible’ (exclusive album track). Streng limitierte Version der neuen Single mit exklusivem Album Track.

Vorbestellen kann man die Single unter diesem link: http://nblast.de/Helloween-Skyfall