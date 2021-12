HARPYIE :: Neues Video zu “Blutadler”

Die ostwestfälischen Folk Metaller HARPYIE haben das offizielle Video zu “Blutadler” veröffentlicht – der zweiten Single aus dem kommenden Album “Blutbann” (28.01.2022 – Metalville / Rough Trade). www.harpyien.de

Info: Harpyie goes Neue deutsche Härte. Spätestens seid der Serie „Vikings“ sind alle von Wikingern fasziniert. Auch Harpyie kommen nicht an dieser Epoche vorbei und beschreiben auf ihrer neuen Single “Blutadler” in aller Härte eine toxische Beziehung mit dem Bild der wohl martialischsten Hinrichtungsmethode der Nordmänner.