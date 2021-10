HARPYIE :: Neues Album Ende Januar

Kaum ein halbes Jahr ist es her, dass die Folk-Metaller von HARPYIE mit ihrem Coveralbum “Minnewar” die Fans in die geheimnisvolle Megalopolis Knight City entführt haben und nun steht der nächste Longplayer ins Haus. Mit ihrem neuen Werk BLUTBANN wenden sich HARPYIE wieder den düsteren Themen zu. Es erscheint am 28.01.2022 bei Metalville Records. www.harpyien.de / www.facebook.com/harpyien

Info: Auf insgesamt 12 Tracks erwarten den Hörer schaurig schöne Geschichten über Vampire, Mörder und Geister. Es geht um Liebe, Tod und Angst, aber auch um Zusammenhalt und das Überwinden der eigenen Dämonen. Auf BLUTBANN treffen wir auch auf viele bekannte Gesichter, wie Jack the Ripper, Edgar Alan Poe, den kopflosen Reiter und den aus „Königin der Verdammten“ bekannten Vampir Lestard.