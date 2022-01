HANGING GARDEN :: Neue Single kurz vor EP-Release

Bevor am Freitag die neue HANGING GARDEN EP “Neither Moth nor Rust” erscheint, hat die Band das brandneue Video zu “On the Shore of Eternity” veröffentlicht.

Info: Mit den sechs Tracks des Nachfolgers ihres siebten Albums “Skeleton Lake” aus dem Jahr 2021 erkunden HANGING GARDEN den klanglichen Raum zwischen Kargheit und universeller Anmut. Ethnische und folkige Akzente werden noch selbstverständlicher eingesetzt. Gleiches gilt für den Einsatz von elektronischen Elementen bzw. Beats, Klavier und die Einbeziehung von Riikka Hatakkas Gesang bzw. Clean-Gesang im Allgemeinen.

HANGING GARDEN präsentieren sich auf ihrer neuen EP als Klangsucher, denen es einzig und allein darum geht, Emotionen und Stimmungen in düstere Musik zu übersetzen. Dies gelingt ihnen eindrucksvoll, wobei die Traurigkeit allgegenwärtig und spürbar ist.