Am 21. Januar erscheint die neue EP “Neither Moth or Rust” der Finnischen Gothic/Doom Band HANGING GARDEN. Mit “The Last Dance” haben sie nun eine neue Single daraus veröffentlicht.

Preorder/ Pre-save “Neither Moth nor Rust” here on Limited Vinyl 12″ EP, CD Digipak and Digital: https://orcd.co/hg_nmnr