HAMMERFALL :: Die nächste neue Single kurz vor Album-VÖ

HAMMERFALL veröffentlichen neue Single und Musikvideo zu “Brotherhood”. Das neue Album “Hammer of Dawn” erscheint am 25. Februar via Napalm Records. https://smarturl.it/HammerOfDawn

Sänger Joacim Cans über “Brotherhood”:

“Ein fantastisches musikalisches Stück und ein Album-Opener zu Ehren der besten Fans der Welt: Den Templars of Steel! Ohne euch wären wir nicht hier!

Im Video zum Song sind sowohl die “Metal Dads” als auch die “HF Teens” zu sehen und zeigen, wie viel Spaß wir auf und neben der Bühne zusammen haben.”