HALLATAR :: Erstes Video von neuer Band mit bekannten Finnen

HALLATAR veröffentlichen ihr erstes Musikvideo zum Song “Mirrors”. Das Debütalbum “No Stars Upon The Bridge”, welches auf den Texten und Gedichten von Aleah Starbridge basiert, wird am 13.Oktober weltweit veröffentlicht. Die finnischen Künstler Aapo Lahtela und Vesa Ranta konnte man für das Video als Co-Director gewinnen.

Es ist zwar ein brandneuer Bandname, aber die Mitglieder sind dafür umso bekannter – Swallow The Sun und Trees Of Eternity Gitarrist Juha Raivio, Amorphis vocalist Tomi Joutsen und der ehemalige HIM Schlagzeuger Gas Lipstick biden Hallatar. Man könnte die Band auch als eine Erweiterung von Trees Of Eternity sehen, deren gefeiertes Svart Debüt “Hour Of The Nightingale”, welches ein Ehrenmahl an die Sängerin Alea Starbridge darstellt.