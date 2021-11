HÄXKAPELL :: Debütalbum “Eldhymner” im Fullstream

HÄXKAPELL ist das Melodic Black Metal Projekt des Schweden Oraklet, der am 29.10. sein Debütalbum bei Nordvis veröffentlicht hat. Auf dem YouTube Kanal von Black Metal Promotion kann man sich das Werk mit Einflüssen von Dissection bis Bathory rund um das Thema “Feuer” in voller Länge anhören. Reinhörtipp der Redaktion: “Tomhetens lågor”. https://www.facebook.com/haxkapell / https://haxkapell.bandcamp.com

Oraklet kommentiert: “Eldhymner” ist ein Album, das das Konzept des Feuers untersucht, reflektiert und nutzt. Als Kraftquelle, Zerstörer und Lebensbringer – dieses Ur- und Grundelement nimmt viele Formen an. Ein ewiger Ofen des Chaos, der das hervorbringt, was dahinter liegt, und die Glut des Lebens mit den Flammen der ewigen Stille für immer in Versuchung führt. Die Schönheit des Todes leuchtet düster in den Köpfen der Menschen, obwohl sie jetzt zu blind sind, um seine Größe zu sehen. Betretet die Kapelle, blickt in die Flammen, und Ihr werden sehen.”