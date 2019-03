HÄMATOM :: Neues Album und Video feat. Hansi Kürsch

Im Jahr ihres 15. Jubiläums veröffentlichen HÄMATOM am 30. August ihr neues Album “Maskenball”. Bis zum Erscheinungstermin wird es an jedem 15. der kommenden Monate eine Überraschung für die Fans geben. Die Fans können sich auf neue Songs, Cover Nummern sowie Reworked-Versionen alter Hämatom Klassiker freuen. Bewährte und alte Liebe in aufwendig überarbeiteten Masken, überraschende und ungewohnte Klänge, tiefgehend leisere Töne sowie brachial demaskierte Vollgas-Nummern, spannende Tribute, Einblicke ins Auf und Ab der vergangenen 15 Jahre. Mit dabei sind eine noch nie dagewesene Sprachenvielfalt und stimmgewaltige Gäste – den Anfang macht am 15. März Hansi Kürsch (Blind Guardian), mit dem die Band eine Interpretation des Queen-Klassikers “I want it all” abliefert.