HÄMATOM :: Neue Single als Vorbote zum Akustik-Album

Das neue HÄMATOM Album "Berlin – Ein akustischer Tanz auf dem Vulkan!" erscheint am 02.04. und als Vorboten hat die Band die neue Single "Tanz auf dem Vulkan" rausgehauen.

Info: “Dieses erste Unplugged-Abenteuer der Band ist sprachlich und musikalisch in eben jenen wilden und unmoralischen Auswüchsen der damaligen Weltmetropole des Nachtlebens verhaftet. Es geht um eine Menschheit im Umbruch, um Sünde, Drogen, Sex und den Hunger aufs Leben. Und immer wieder um Berlin, wo die Nächte feucht, die Herzen entflammt und wir für einen wunderbaren Moment ohne Sorgen sind. Ein Album voller Sehnsucht nach der Zügellosigkeit, mit der die Band sich wohl wie kaum eine andere auskennt – und trotz erschwerter Bedingungen sehr glaubwürdig rüberbringt. Denn die Zusammenarbeit mit so vielen Musikern ist in Pandemiezeiten besonders schwierig, „weil man sich natürlich ständig testen und auch zwischen den Studioterminen eine besondere Disziplin an den Tag legen muss“, erzählt NORD. Zum ersten Mal haben HÄMATOM mit namhaften Bläser- und Streicherformationen zusammengearbeitet, um dem Sound mehr Wertigkeit und Authentizität zu verleihen.”