UK Underground Gothic Rock Band GUILLOTINE DREAM veröffentlichen am 10. Juli ihr zweites Album mit dem Titel “Damaged and Damned” in Eigenregie. Alle Mitglieder der Band waren oder sind aktiv in der Gothic Doom Band MY SILENT WAKE.

facebook.com/HeadlessBJ / guillotinedream.bandcamp.com/

Die Band: “Going back to basics, DAMAGED AND DAMNED is a more raw collection of pure goth rock, recalling the heyday of the 80s and 90s scene whilst still sounding fresh…”