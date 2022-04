GREENFIELD 2022 :: Back to the mountains!

Ankündigung:

GREENFIELD 2022 vom 9. bis 11.Juni

Ort: Interlaken, Schweiz

Ticketpreis für das gesamte Festival: 218 CHF

https://greenfieldfestival.ch/de

Zwei Jahre waren die meisten Großveranstaltungen in der Schweiz wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Nun kehren die Festivals zurück. Das wohl bekanntestes Festival der Schweiz findet in der stattlichen Bergkulisse des Berner Oberlandes in Interlaken statt. Auch in diesem Jahr kann sich das Line-up sehen lassen.

Das Programm:

Als Headliner dieses Jahr mit dabei sind: VOLBEAT, KORN und BILLY TALENT! Zusätzlich werden 37 weitere Bands die Masse der Fans vor den beiden Bühnen in einen Hexenkessel verwandeln. Natürlich dürfen die Alphornbläser nicht fehlen, die wie jedes Jahr traditionell das Greenfield Festival einläuten.

Besonderheiten:

New Thematic World “SHELTER 666”

“Zusätzlich zum Mittelaltermarkt erweitern wir die Greenfield Festival Experience um eine weitere, abenteuerliche Themenwelt: Shelter 666

Am Greenfield Festival 2022 wird mit dem «Shelter 666» eine neue Themenwelt im Stil der Mad Max Filme und nach dem Vorbild des Wasteland-Weekend in Amerika geschaffen. Eine gewaltige Szenerie wird dazu aufgebaut: Durch ein knarrendes Tor tritt man ein in eine Welt mit alten, rostigen Schiffscontainern und Autowracks aus der Zeit vor der Apokalypse. Sie säumen den staubigen Pfad zum Shelter 666 und beherbergen Bewohner in den abenteuerlichsten Gewändern, um der sengenden Hitze und dem Staub zu trotzen.

Dröhnende Bässe und das Johlen einer Meute ertönen aus dem Inneren. Zwischen lodernden Flammen sorgen Tänzerinnen mit Wasser für Abkühlung und in staubigen Zelten wird gespielt, gelacht und gefeiert. Mit radioaktiven Getränken wird in der Endzeitbar auf das Ende aller Tage angestossen und über der ganzen Szenerie strahlen riesige Lettern in die Nacht: «SHELTER 666».”

Wer noch Tickets braucht, muss allerdings schnell sein. Rund 90 Prozent sind laut Veranstalter bereits vergriffen.

Datum: 9. bis 11.Juni

Line-up: VOLBEAT | KORN | BILLY TALENT

RISE AGAINST | BRING ME THE HORIZON | THE OFFSPRING | HEAVEN SHALL BURN | POWERWOLF | HAMMERFALL | KILLSWITCH ENGAGE | WIZO | ALESTORM | BAD RELIGION | GOGOL BORDELLO | SKILLET | THE DISTILLERS | DANKO JONES | OF MICE & MEN | AGNOSTIC FRONT | SKINDRED | BARONESS | BETONTOD | MAYDAY PARADE | GLORYHAMMER | STICK TO YOUR GUNS | BATTLE BEAST | JINJER | LAGWAGON | LIONHEART | BURNING WITCHES | BURY TOMORROW | MASS HYSTERIA | ALIEN WEAPONRY | BOSTON MANOR | DREAMSHADE | SPANISH LOVE SONGS | SELBSTBEDIENUNG | FINAL STORY | ARTIFICTION | DOWN TO THE BUNKER