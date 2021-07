GRÀB :: Neue Single ‘Nachtkrapp’ aus kommendem Album

Die bayerische Black Metal Band GRÀB (“alt”, “grau”)” haben den Track “Nachtkrapp”, zu dem Anfang des Jahres ein düsteres Video erstellt wurde, als erste Single aus ihrem kommenden Album “Zeitlang” veröffentlicht, das am 1. Oktober 2021 bei Trollmusic erscheinen soll. www.facebook.com/grabavaria

GRÀB kommentieren: “Der Titel unserer ersten Single ‘Nachtkrapp’ bedeutet frei übersetzt ‘Nachtrabe’, was der Name einer dunklen Kreatur der altbayerischen Folklore ist”, erklärt Sänger und Poet Grant. “Der warnenden Legende nach entführt dieser bösartige Geist bei Einbruch der Nacht Kinder. Das ist der Grund, warum Eltern ihren draußen spielenden Kindern sagen, sie sollen nach Hause kommen, sobald es dunkel wird – um vor dem Nachtkrapp sicher zu sein, der in der aufsteigenden Nacht lauert, um sie für immer auf die dunkle Seite zu bringen.”