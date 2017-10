GOTHMINISTER :: Neues Video

GOTHMINISTER veröffentlichen das neue Video “Ich Will Alles” vom kommenden Album “The Other Side”, welches am 13. Oktober erscheinen wird.

GOTHMINISTER auf Tour mit ASP:

27.10.17 – Oberhausen, Turbinenhalle

28.10.17 – Leipzig, Haus Auensee

29.10.17 – Hamburg, Markthalle

30.10.17 – Stuttgart, Im Wizemann

03.11.17 – Würzburg, Posthalle

04.11.17 – Hannover, Pavillon

05.11.17 – Saarbrücken, Garage

08.11.17 – München, Backstage Werk

09.11.17 – Berlin, Huxleys Neue Welt

10.11.17 – Dresden, Alter Schlachthof

11.11.17 – Heidelberg, halle02