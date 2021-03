GOATH :: Neues Video der Deutschen Black-Deather

Die Nürnberger Black/Deather veröffentlichen am 9. April ihr drittes Album, “III: Shaped By The Unlight”, bei Ván Records. Daraus wurde zum Song “Dissolving Flesh Redemption” ein Video veröffentlicht. facebook.com/Goath666

Die Band kommentiert: “Der Geist des Individuums – die Krone der Medusa, die tausend Augen der Schlangen. Einsamkeit und Trauer – der Preis, den man für einen Halbgott bezahlt. Die Reflektion – unvergänglich ist ihr Wille, alles selbst zu beenden. Der Spiegel – die Beschuldigte reflektierend. Emotion – der Inbegriff des Beschämtseins. Sie ist schuldig, Schuld zu fühlen.”