FURNACE :: Neues Album der Old School Melodic/Dark/Death Metaller im Fullstream

FURNACE sind der Tausendsassas Rogga Johansson (Paganizer, Massacre) und Peter Svensson (Assassin’s Blade, Void Moon), basierend auf ihrer gemeinsamen Liebe zu Horror-Fantasy-Konzeptalben. Das Line-up der schwedischen Old School Melodic/Dark/Death Metaller wird durch Drummer Lars Demoké (Gauntlet Rule, Catacomb) komplettiert. “Stellarum” ist das 3. Album der Band, das am 10. Juni bei MDD Reords erschienen ist und welches ihr bei YouTube im Fullstream anhören könnt. Anspieltipp: “Under the Command of Captain Shaw”