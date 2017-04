FUNKER VOGT :: Neues im Juni

Die Band um Gerrit Thomas und Rene Dornbusch kehrt nach einigen Jahren künstlerischer Pause auf die Tanzflächen der Welt zurück, verstärkt durch Chris L. (Agonoize/ The Sexorcist) am Mikrofon.

Der erste Lauschangriff der neu geformten Band wird Mitte Mai in Form der Single “Der letzte Tanz” seinen Weg in unsere Gehörbahnen finden. Das darauf folgende Album “Code of Conduct” wird Anfang Juni über RepoRecords erscheinen.

Beide Titel werden in einer limitierten Erstauflage mit spezieller Verpackung und Bonus-Tracks erhältlich sein.