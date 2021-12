Die norwegischen Doom-Metal-Pioniere FUNERAL stellen jetzt ihr komplettes neues Album “Praesentialis in Aeternum” im Fullstream vor. Das neue Album wird diesen Freitag über Season of Mist veröffentlicht.

The band comments: “FUNERAL return with a contemplative exploration of the human condition. Baronial in atmosphere, deep in tone, vast in scope and for the first time in the history of the band conveyed in their native tongue. You are invited to listen and cogitate.”