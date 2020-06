Die italienischen Black/Death Metaller FORDOMTH werden am 26.6. ihr Debütalbum “Is, Qui Mortem Audit” bei Auric Records veröffentlichen. facebook.com/fordomth666

“Is, Qui Mortem Audit” consists of four tracks (five on CD) of intense and pure Sicilian darkness for fans of Malthusian, Mgla, Mizmor, Wiegedood.