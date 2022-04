FLORIAN GREY :: Neue EP erscheint am 8.4.

Mit der Veröffentlichung der “A Cold Days Night” EP melden sich die Dark Rocker FLORIAN GREY mit einer verträumt-düsteren Mid Tempo Ballade zurück. “A Cold Days Night” kommt als brandneue Version, ist die fünfte und letzte Single- Auskopplung aus dem aktuellen Album “Ritus” und erscheint auf allen bekannten Download- und Streaming-Plattformen.

Damit möchten die Dark Rocker von FLORIAN GREY den Hörer*innen die Wartezeit auf das neue Album verkürzen.

Premiere feiert der Clip am 08.04.22 exklusiv auf Sonic-Seducer.de, inklusive Gewinnspiel. Streng limitierte Version: Eine streng limitierte Auflage der “A Cold Days Night“” EP als CD ist ab dem 30.3.2022 auf floriangrey.hamburgrecords.com vorbestellbar!. Neben den einzelnen Versionen der digitalen EP, enthält der physikalische Tonträger die bisher unveröffentlichte BONUS-Acoustic-Version von „Catharsis“, sowie einen signierten Lyrics-Kunstdruck und eine Autogrammkarte. Livestream am 6. April: Zwei Tage vor Veröffentlichung, am 06.04.22 ab 19 Uhr, wird die Band in einem Online-Shop-Takeover bei Hamburg Records die Acoustic Version von „A Cold Days Night“ live performen, sowie eingehende Bestellungen selbst verpacken, auf Wunsch signieren und auf sämtliche Fragen und Kommentare, eingehen.

Release: 08.04.2022

Tracklist:

1. A Cold Days Night (Single Version)

2. A Cold Days Night (Album Version)

3. A Cold Days Night (Acoustic Session Version)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. Catharsis (Acoustic Version) > NUR AUF CD ENTHALTEN