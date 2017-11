FILM “Unlocked” (Thriller)

Originaltitel: Unlocked



Herstellungsland: USA 2017



VÖ: 20.10.17

Wertung: Gut



Regie: Michael Apted



Darsteller: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich, Michael Douglas



FSK: ab 16 Jahren



Verleih: Universum Film



Genre: Action / Thriller

Inhaltsangabe:

Die CIA-Agentin Alice Racine hat den aktiven Dienst vor einiger Zeit quittiert. Während sie nun ein ruhiges Leben in London führt, wird sie plötzlich doch wieder zu einem Einsatz gerufen. Die CIA hat einen Verdächtigen festgenommen, der Informationen zu einem bevorstehenden Anschlag auf London haben soll. Alice hat den Verdächtigen im Verhör schnell geknackt, doch bevor sie die gewonnenen Informationen an ihre Vorgesetzten übermittelt, bekommt sie einen überraschenden Anruf von ihrem alten Kollegen aus Langley. Schnell bemerkt sie, dass sie getäuscht wurde und flüchtet. Als Alice begreift, dass die CIA unterwandert wurde, wendet sie sich an die Wenigen, denen sie noch vertrauen kann. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Wird sie den tödlichen Angriff auf London verhindern können?

Kurzweiliger Agententhriller

Die Produzenten von “R.E.D.” und “Salt” legen mit einem weiteren Action Thriller nach. “Unlocked” heißt dieser Agenten Thriller bei dem sich CIA und MI-6 in die Quere kommen. Als Hauptdarsteller konnten die Filmemacher angesagte Namen wie Noomi Rapace, Orlando Bloom und John Malkovich gewinnen, mit einer Nebenrolle ist sogar Michael Douglas zu sehen.

Und genau diese Darsteller machen den Unterschied in einem recht kurzweiligen Thriller. Der Film ist spannend und teils auch rasant, man kann aber nicht sagen, dass der Film einen bleibenden Eindruck hinterlässt in der Masse ähnlicher Filme. Dann ist es eben das sehr gute Zusammenspiel von Noomi Rapace und Orlando Bloom oder der sehr gealterte Michael Douglas, was diesen Film sehenswert macht. Das der Film gerade mal gut 90 Minuten lang ist zeigt schon, dass es gar nicht so viel zu erzählen gibt, letztlich ist das so aber weit aus besser, als wenn der Film künstlich in die Länge gezogen werden würde.

Letztlich kann man sagen das “Unlocked” ein guter Agententhriller ist, nicht mehr aber auch nicht weniger! (michi)