FILM “Stark – The Dark Half” (Horror)

Originaltitel: Stephen King’s Stark – The Dark Half



Herstellungsland: USA 1993



VÖ: 08.02.18



Wertung: Empfehlung



Regie: George A. Romero



Darsteller: Timothy Hutton, Amy Madigan, Michael Rooker



FSK: ab 16 Jahren



Verleih: OFDb Filmworks

Genre: Horror

Inhaltsangabe:

Der renomierte Schriftsteller Thad Beaumont begeistert mit seinen Romanen die Kritiker. Doch das große Geld verdient er mit reißerischer Horror-Lektüre, die er unter dem Pseudonym George Stark verfasst. Sein literarisches Doppelleben droht ein plötzliches Ende zu nehmen, als ein Erpresser auftaucht, der Thads zweite Identität enttarnen könnte. Aus der Not heraus beschließt Thad, dem Erpresser zuvorzukommen und sein Alter Ego selber zu enthüllen. George Stark wird dabei im Rahmen einer Enthüllungsstory symbolisch zu Grabe getragen. Doch Stark scheint nicht einfach so sterben zu wollen – im Gegenteil, er nimmt körperliche Gestalt an und entsteigt seinem Grab. Kurz darauf geschehen in Thads Umfeld einige Morde, die auf ihn als Täter hindeuten.

Details Collector’s Edition:

Anzahl Discs: 1 Blu-ray, 2 DVDs

Laufzeit: Blu-ray 121 Min.

DVD 116 Min.

Bildformat: 1,85:1 (1080p)

Ton: Deutsch (Linear PCM 2.0 Englisch (Linear PCM 2.0)

Untertitel: Film: Deutsch, Englisch, Extras: Deutsch

Extras: -Audiokommentar mit Regisseur George A. Romero (englisch)

-Audiokommentar von Kai naumann & Marcus Stiglegger (deutsch)

-The Directors: George A. Romero – Dokumentation über den Regisseur

-The Sparrows Are Flying Again – The Making of „The Dark Half“ [nur Blu-ray]

-Deleted Scenes

-Behind The Scenes Footage: Special Effects

-Behind The Scenes Footage: On The Set

-Vintage Making of Featurette

-Vintage Interviews

-Deutscher und englischer Kino-Trailer

-TV-Spot

Ein echtes Meisterwerk

Wenn man über die guten Verfilmungen von Stephen King Romanen fachsimpelt, werden oft zuerst Filme wie “Shining”, “Carrie” oder “Christine” genannt. Doch auch “Stark – The Dark Half” gehört definitiv zu den filmerischen Meisterwerken. Das liegt zum einen an der genialen Geschichte, aber zu ganz großen Anteilen natürlich auch am Schaffen eines gewissen Herrn George A. Romero, der im Horrorfilm Bereich Maßstäbe gesetzt hat. Was wäre der Zombie Film ohne “Night Of The Living Dead” oder “Dawn Of The Dead”. “Stark – The Dark Half” war 1993 erst einmal für längere Zeit sein letztes Werk bevor er erst 2000 weitere Filme machte.

Diese neue Veröffentlichung präsentiert uns diesen Psycho Horror Thriller in einer bisher nicht da gewesenen Bildqualität. Hat man diesen Film immer nur mit einem enormen Bildrauschen sehen können, ist das Bild nun zumeist wirklich prächtig. Hier hat man wirklich einiges erreichen können. Einige Szenen sind nach wie vor recht grobkörnig, doch meistens sehen wir ein gestochen scharfes Bild.

Besonders die Collector’s Edition bietet den Filmsammlern ein unfangreiches und optisch anspruchvolles Gesamtwerk. Jede Menge zusätzliche Informationen und Dokumentationen reichern das Filmerlebnis an. Wer darauf verzichten kann, für den ist aber auch eine normale Version in einer Soft-Box erhältlich.

Einst indiziert, ist der Film nun inzwischen auf FSK16 heruntergestuft worden. Somit ist der Film jetzt natürlich ungeschnitten zu genießen. George A. Romero hat auch hier natürlich seinen Fingerabdruck hinterlassen und einige markante Szenen in diesem Film platziert, die auffälligste ist natürlich das Finale in dem die Sperlinge Stark bis auf die Knochen zerkleinern. Eine grandiose Szenerie!!

Absolute Empfehlung, schon lange habe ich mir diesen Film auf BluRay mit einer guten Bildqualität gewünscht!! Tolle Arbeit!! (michi)