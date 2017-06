FILM “Erpressung – Wie viel ist deine Familie wert?” (Thriller)

Originaltitel: Extortion



Herstellungsland: USA 2017



VÖ: 30.06.2017



Wertung: Gut



Regie: Phil Volken



Darsteller: Eion Bailey, Danny Glover, Barkhad Abdi, Bethany Joy Lenz



FSK: ab 12



Verleih: Ascot Elite



Genre: Thriller

Inhaltsangabe:

Seine Frau und sein Sohn werden auf irgendeiner dieser zahllosen einsamen Inseln verdursten, wenn Dr. Kevin Riley nicht 1 Million Dollar auftreibt. Aber die hat er nicht! Er ist doch bloß Arzt in einem Bezirkskrankenhaus und wollte einmal Ferien in der Karibik machen. Aber den Fischern, die die gestrandete Familie mit dem kaputten Motorboot gefunden haben, erscheint er als reicher Mann. Da muss sich was verdienen lassen! Mit aller Härte machen sie Riley den Ernst der Lage klar. Die Polizei ist wenig hilfreich, denn hier ist die Karibik, man ist schlecht ausgestattet und außerdem: Gibt es eigentlich Beweise für diese wilde Geschichte? Riley ist völlig auf sich allein gestellt …

Ein wahrer Horrortripp

Taj wie schnell kann aus einem idyllischem Urlaub ein Horrortripp werden. So geschieht es mit Kevin und seiner Familie, die einen Bootsausflug machen und aufgrund technischer Mängel auf einer unbewohnten Insel stranden. Dem Tode nahe kommt Rettung, doch diese entpuppt nicht lediglich als ein weiteres Kapitel des grauenhaften Ausfluges…

“Extrortion” ist ein guter kurzweiliger Action Thriller bei dem vor allem die tollen Bilder und die starken Darsteller zu überzeugen wissen. Der in die Tage gekommene Danny Glover bietet zwar keine preisverdächtige Leistung, trotzdem schön ihn mal wieder in einer Rolle zu sehen. Die Story finde ich anfangs sehr gut, ein Urlaub der in einer Katastrophe endet und dann auch noch in ein Entführungsdrama eskaliert, ist spannend und aufreibend. Zum Ende hin driftet der Film dann aber in typische Thriller Regeln ab, stört aber nicht weil es passt, hier warten dann aber keine größeren Überraschungen merh auf den Zuschauer.

Bild und Ton entsprechen den heutigen Maßstäben für ein gutes Action-Kino, hier gibt es keinerlei Grund für Kritik sondern nur Pluspunkte. Wer also auf realistische, gute und moderne Action Filme steht, der ist hier richtig. (michi)