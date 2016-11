FILM “Das Grauen aus der Tiefe” (Monster Horror)

Originaltitel: Humanoids from the Deep



Herstellungsland: USA 1980



VÖ: 25.11.16



Wertung: Empfehlung



Regie: Barbara Peeters

Darsteller: Doug McClure, Ann Turkel, Vic Morrow, Cindy Weintraub, Anthony Pena

FSK: ungeprüft



Studio: OFDb Filmworks



Genre: Monster, Horror, Trash



Inhaltsangabe:

In dem beschaulichen Fischerdorf Noyo an der Westküste der USA hält das Grauen Einzug: Furchterregende Unterwassermonster fallen über die arglosen Bewohner her, töten die Männer und vergewaltigen die Frauen. Der mutige Fischer Jim Hill nimmt gemeinsam mit der Biologin Dr. Susan Drake den Kampf gegen die Kreaturen auf, die sich als gentechnisch mutierte Fische herausstellen. Beim jährlichen Lachs-Festival in Noyo kommt es dann zum Großangriff der Fischmonster auf die Stadt. Kann Jim seinen Heimatort vor dem Schlimmsten bewahren?

Ausstattung/Extras

Limitiert & nummeriert auf 3.000 Exemplare (auf beiliegendem Zertifikat)

1 Blu-ray + 2 DVDs im Digipak

Audiokommentar mit Cutter Mark Goldblatt (englisch)

Audiokommentar von Kai Naumann & Marcus Stiglegger (deutsch)

The Making of Humanoids from the Deep (ca. 23 Min.)

Deleted Scenes

The Directors: Roger Corman – Dokumentation über den Produzenten (ca. 59 Min.)

Leonard Maltin interviewt Roger Corman über die Entstehung des Films

„The Corman Sounds“ mit Sound Designer David Lewis Yewdall (ca. 15 Min.)

„The Deep End“ mit Creature Effects Artist Steve Johnson (ca. 22 Min.)

Deutscher und englischer Trailer

Radio-Spot

TV-Spot

Booklet mit einem Text von Thorsten Hanisch

Deckblatt-Karte mit dem „gewissen Extra“

Roger Cormans liebestolle Monster

Roger Corman war in 50 Jahren an fast 400 Filmen beteiligt, einer davon ist der 1980 entstandene “Humanoids from the Deep” wo er als Produzent mitwirkte. Dieser Film ist dabei ein Trash Horror Perle die es verdient hat nun im neuen HD Glanz wieder neu auf dem Markt zu erscheinen. OFDb Filmworks hat sich dieser Aufgabe gewidmet und als Collector’s Edition No. 3 in der eigenen Filmreihe als 1 Blu-ray + 2 DVDs im Digipak veröffentlicht. Der Film ist limitiert & nummeriert auf 3.000 Exemplare (auf beiliegendem Zertifikat) was aus dieser Veröffentlichung ein begehrtes Sammlerobjekt machen wird. Auf Aufbereitung des Films ist sehr gut, die BluRay verfügt über ein sehr gutes Bild, sodass man fast vergisst das der Film auch schon 35 Jahre auf dem Buckel hat.

Der Film selber verbindet Elemente von “Creature From the Black Lagune” bis hin zu “Swamp Thing” und setzt dabei zumindest auf eine kleine mahnende Message gegen Umweltverschmutzung und Genversuche. Doch dies ist nur ein neben Thema, vielmehr geht es in erster Linie um lustigen, blutrünstigen und auch ein klein wenig stupiden Monster Horror Trash bei dem man nicht allzu viele Gehirnzellen anstrengen muss. Das beste daran ist, dass zu dieser Zeit noch alle Effekte handgemacht waren, hier steckt kein Funken Computertechnik drinnen! Genial!

Entgegen der oben angesprochenen Vergleichsfilmen haben wir es in diesem Werk allerdings nicht nur mit einer Kreatur zu tun, sondern mit eine größeren Gruppe. Die Wesen haben sowohl menschliche Anteile aber auch die von den Gen manipulierten Lachsen. Und diese Viecher sind auch noch sehr stark darauf bedacht sich zu vermehren. So werden männliche Opfer äußerst blutrünstig getötet und die Frauen werden kurzerhand vergewaltigt um den Genpool weiter zu tragen.

Als Zuschauer erleben wir nach einer noch etwas ereignislosen ersten halben Stunde einen wirklich eindrucksvollen Monster Splatterspaß der jede Menge Blut und Körperteilverluste zu bieten hat. Auch die Monster müssen derbe Verluste hinnehmen sodass vor allem final auf einem Ortsfest ein großes Massaker zu verzeichnen ist.

Der Monster Trash Faktor ist bei diesem Film somit wirklich vollends gegeben. Monster, Titten und nicht allzu viel Handlung rechtfertigen diese Einstufung. Deshalb möchte ich diesen Film allen Fans dieser Attribute uneingeschränkt ans Herz legen. Mit der tollen erstklassigen Verpackung und den interessanten Bonus Informationen auf der Extra DVD bietet diese Filmbox alles was man als Filmfan benötigt! Kaufpflicht!! (michi)