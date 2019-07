FEUERTAL FESTIVAL 2019 :: Neuer Trailer online

Dieses Jahr wird das FEUERTAL FESTIVAL in Wuppertal zum Monatsende, nämlich am 31. August, als Eintagesfestival stattfinden. Als Headliner sind die Mittelalter-Rocker von SUBWAY TO SALLY bestätigt. Ihnen folgen FEUERSCHWANZ, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, UNZUCHT, MR. IRISH BASTARD und HAGGEFUGG. www.feuertal-festival.de

Die Veranstalter gehen damit nicht nur programmatisch, sondern auch vom Zeitraum her wieder “back to the roots”. Trotz der eintägigen Veranstaltungsdauer wird der Campingplatz dennoch drei Tage lang geöffnet sein. Neben dem bereits traditionellen und besonders stimmungsvollen Mittelaltermarkt wird es am Freitag Abend bereits ein Warm Up-Programm im Freibad geben, zu dem in Kürze nähere Details veröffentlicht werden.