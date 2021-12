FEUERSCHWANZ :: Neues “Weihnachts”-Video “Krampus”

Mit “Krampus” wird nach “Untot Im Drachenboot”, “Memento Mori”, und “Warriors Of The World United (feat. Thomas Winkler, Saltatio Mortis, Melissa Bonny)” das bereits vierte offizielle Musikvideo von FEUERSCHWANZ veröffentlicht. Das neue Album Memento Mori wird am 31. Dezember via Napalm Records erscheinen.

Info: Welcher Song könnte besser zu einem FEUERSCHWANZ Weihnachtsfest passen als “Krampus”? Der dämonische Begleiter des heiligen Nikolaus wird im dazugehörigen Musikvideo beeindruckend und gewohnt hochwertig als unheiliger Verführer dargestellt. Die Single zeigt dabei einmal mehr die musikalische Bandbreite der Band, die sich auf Memento Mori endgültig vom Mittelalter Spaß Rock verabschiedet und einen Song mit stark melodiösen Powermetal Einschlägen veröffentlicht.

FEUERSCHWANZ zu “Krampus”:

“Wenn die Tage am kürzesten sind und sich die Rauhnächte nähern, der Wind mit einem fürchterlichen Ächzen, Jammern und Stöhnen durch die Lüfte zieht, dann schließt man sich am besten zu Hause ein und verriegelt die Fenster, denn nun zieht er wieder umher: Der Krampus! Das Video und das Lied ist unser Weihnachtsgeschenk von uns an euch – auf dass es euch gut durch die Feiertage bringt! Und wenn wir uns auch etwas von euch wünschen dürfen, dann wäre das, dass ihr unser neues Album bestellt! Schöne Feiertage euch allen!”