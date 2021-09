FEUERSCHWANZ :: Neues Album am 31. Dezember

Kurz nachdem die Live BluRay/DVD “Die Letzte Schlacht” auf Platz 4 der deutschen Albumcharts einlief, kündigen FEUERSCHWANZ ihr neues Studioalbum, “Memento Mori”, an. Das neue Album wird am 31. Dezember via Napalm Records erscheinen.

FEUERSCHWANZ zum neuen Album:

“Du nimmst nichts mit ins Grab, bis auf deinen Sarg… Memento Mori ist die direkte Fortsetzung von Das Elfte Gebot! Die Welt von Hauptmann Feuerschwanz steht in Flammen, wird überrannt von lebenden Toten und gegeißelt von religiösen Eiferern… Das alles klingt auch Anno Domini 2021 erschreckend real, darum gilt es ein weiteres Mal dem Sturm zu trotzen und das Leben zu zelebrieren. Leben wir hier, leben wir jetzt – bis der Tod die Messer wetzt!”

Auf einigen Versionen von “Memento Mori” wird eine Bonus CD mit sieben Coversongs von unter anderem Manowar, Die Ärzte, aber auch O-Zone geben.

“Memento Mori” wird in folgenden Formaten erscheinen:

– 3-CD Earbook (48 Seiten)

– Deluxe Box (Inkl Mediabook, Flagge, A5 Wandkalender, 8 exklusive Postkarten, Flachmann und Stofftasche)

– Vinyl Box (incl.2 Vinyl, 48-Seiten Buch, Slipmat)

– 2 Musikkassette Orange

– 2 Musikkassette Hellblau

– 2-CD Mediabook + 40 seitiges Booklet und Patch

– 1-CD Jewel Case + 20 seitiges Booklet

– 1-LP Gatefold Vinyl Schwarz