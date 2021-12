FEUERSCHWANZ :: Cover von “Warriors of the World United”

FEUERSCHWANZ veröffentlichen episches Manowar Cover zu „Warriors of the World United (feat. Thomas Winkler, Saltatio Mortis & Melissa Bonny)“ inklusive offiziellem Musikvideo. Das neue Album “Memento Mori” erscheint am 31. Dezember 2021 via Napalm Records.

FEUERSCHWANZ zum neuen Album:

„Du nimmst nichts mit ins Grab, bis auf deinen Sarg… Memento Mori ist die direkte Fortsetzung von Das Elfte Gebot! Die Welt von Hauptmann Feuerschwanz steht in Flammen, wird überrannt von lebenden Toten und gegeißelt von religiösen Eiferern… Das alles klingt auch Anno Domini 2021 erschreckend real, darum gilt es ein weiteres Mal dem Sturm zu trotzen und das Leben zu zelebrieren. Leben wir hier, leben wir jetzt – bis der Tod die Messer wetzt!“