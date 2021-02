FEUERSCHWANZ :: Black Metal-Version von “Schubsetanz”

FEUERSCHWANZ veröffentlichen die Black-Metal-Version ihres Hits “Schubsetanz”. Das dazu erscheinende Musikvideo zeigt Hauptmann Feuerschwanz und seine Mannen als Vorboten der Hölle in dunklen Kerkern und einem bitterbös-satanischen Setting. “Schubsetanz (Black Metal Version)” wird als streng limitierte 7”-Picture-Vinyl erhältlich sein (22. April 2021 via Napalm Records) und außerdem eine Live-Version von “Kampfzweg”, aus dem aktuellen Chartstürmer-Album, Das Elfte Gebot (DE #3), enthalten. https://www.facebook.com/feuerschwanz

FEUERSCHWANZ zur neuen Black-Metal-Version:

“Schubsetanz ist Rittersport” – der Song vom Album Methämmer darf seit Jahren auf keinem unserer Konzerte fehlen! Wir lieben den Moment, wenn sich Horden metallbeschlagener Schwermetallkrieger zum schönsten aller Tanzstile voller Anmut und Gewalt vereinigen: Dem Schubsetanz! Deshalb hat es der Song auch auf die Setlist unseres legendären 11:0:A geschafft und wurde dort auf besondere, Corona-konforme Art gefeiert – in luftdichte Gummibälle vverpackt und zum Klang einer eigens dafür geschaffenen Black-Metal-Version haben wir den Moshpit zelebriert – 2020 Corona-Style!

Geneigte Fans haben jedoch bemerkt, dass jener ungeschliffene Rohdiamant in all seiner rohen Gewalt eine eigene Version verdient hat und starteten sogleich eine Online-Petition, welche eine Version in voller Länge einforderte. Wir als bescheidene Diener unserer Fan-Scharen scheuten keine Kosten und Mühen und stiegen hinab durch die neun Kreise der Hölle, brachen das siebte Siegel und entrissen dem Leibhaftigen persönlich das Tonband, auf dem jene Klänge gebannt waren, die besser hätten verborgen bleiben sollen?