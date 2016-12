FERNDAL :: Unterschreiben bei Einheit Produktionen

Es kommt nicht häufig vor, dass eine neu gegründete Band innerhalb weniger Monate einen Plattenvertrag verzeichnen kann, ohne dass von ihr vorher auch nur ein Ton an die Öffentlichkeit gedrungen ist. FERNDAL, eine erst im April ins Leben gerufene Black Metal-Band, hat das geschafft und im November einen Deal mit Einheit Produktionen unterschrieben. Das Quintett aus dem westfälischen Münsterland, in dem unter anderem auch die EIS-Mitglieder Alboin und Abarus aktiv sind, fasziniert durch eine einzigartige Klangwelt: Neben dem Violoncello als gleichberechtigtem Instrument neben den Gitarren verwebt die Band Einflüsse von Darkthrone bis Windir, von Beethoven bis Arvo Pärt und von barocker Anmut bis zu romantischer Melancholie in einen Schleier als purer Black Metal-Aggression. FERNDAL werden 2017 erstmals live zu erleben sein, unter anderem auf dem Ragnarök-Festival.

Das Debütalbum “Ferndal” erscheint im April 2017 bei Einheit Produktionen und wird durch ein Artwork von LUX DIVINA-Sänger Norax veredelt. Ein erster Teaser ist hier zu bestaunen: