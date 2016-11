FEANOR

“We Are Heavy Metal”

(Heavy/True Metal)

VÖ: 25.11.2016

Label: Massacre Records

Die aus Argentinien stammende Metaltruppe FEANOR ist bereits seit fast 20 Jahren aktiv, an mir bislang aber vorbeigegangen. “We Are Heavy Metal” ist ihr drittes Album, aber das erstes auf Englisch. Gleich der Opener lässt einen in eine fast vergessene Welt von alten MANOWAR Scheiben eintauchen. Mehr “true” geht bald nicht und auch epische Momente sind immer wieder zu hören. Neben der Analogie zur Musik wurde auch der Manowar-Textgenerator angeschmissen und die Worte “Metal”, “Steel”, “Fighting”, “Kings”, “Pride” etc etc etc. tauchen immer wieder auf. Macht ja nix, wenn die Mucke gut ist, es muss ja nicht immer das Original sein, denkt sich der Metalfan. Obwohl, FEANOR hatten bei ihren Songs Unterstützung von Ross The Boss, der zu 4 Songs des Albums Leadgitarren beigesteuert hat, ebenso wie vom ehemaligen Manowar-Mitglied David Shankle, der auf 2 Songs die Leadgitarre spielt. Trotzdem kann nicht jeder Track so zünden wie der Opener und Titeltrack. Das Heavy True Metal Gemisch ist insgesamt ganz gut mit ein paar Spitzen nach oben. Für Fans von Manowar sicher mal ein Reinhören wert, denn Pluspunkt ist, dass hier der Stahl noch echt und nicht geschönt oder verweichlicht ist. (eller)