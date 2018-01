FAUN :: “XV – Best of” am 16. Februar

Die Mittelalter-Folk-Band FAUN wird am 16. Februar ihr Best-Of Album “XV – Best of” veröffentlichen.

Die Band selbst schreibt dazu:

“Nach knapp 15 Jahren (oder sind es doch 1500!?) bringen wir mit “XV – Best Of” am 16. Februar nun ein Album heraus, dass durch unsere langjährige Bandgeschichte führen und euch vielerlei Einblicke gewähren soll.

Das Album enthält neben epochalen Aufnahmen der Bandhistorie wie “Rabenballade”, “Walpurgisnacht”, “Alba II”, “Andro ll” auch bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen – wie “Tinta”, “Odin”, “Hymne der Nacht”. Außerdem gibt es für euch neue Versionen von “Wind und Geige” und “Rosmarin”, sowie zwei komplett neue Songs.

Den neuen Song “Feuer” könnt ihr euch bereits jetzt schon holen!

Neben der normalen CD-Version wird es außerdem eine – aus zwei Tonträgern – bestehende Deluxe Edition geben!

Jetzt vorbestellen und den Song vorab “Feuer” vorab downloaden oder streamen: https://umg.lnk.to/Faun_XVBestOF

Eure Faune.”

Neben der üblichen CD-Version gibt es für die Fans übrigens auch noch eine, aus zwei Tonträgern bestehende, Deluxe Version, mit über 120 Minuten Spielzeit und drei weiteren unveröffentlichten Live-Aufnahmen, die, einen noch größeren Bogen um die Bandgeschichte schlägt. Herausragend ist hier die Live-Version von “Odin” mit Einar Selvik von der Band Wardruna, die den Score für die TV-Serie “Vikings” komponiert und eingespielt haben.

