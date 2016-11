FALL OF CARTHAGE :: “The Longed-For Reckoning” erscheint am 27. Januar

Der zweite FALL OF CARTHAGE Longplayer wird “The Longed-For Reckoning” heißen und am 27. Januar über MDD Records veröffentlicht. Das Album enthält 16 Songs und FALL OF CARTHAGE zeigen auf ihrem Zweitwerk, dass sie es ernst meinen und es sich hierbei nicht einfach nur um ein Sideprojekt von Arkadius Antonik (SuidAkrA, Realms Of Odoric) und Martin Buchwalter (Perzonal War) handelt. Produziert wurde wieder im Gernhart Studio in Troisdorf. https://www.facebook.com/FallOfCarthage

