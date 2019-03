EXIT TO EDEN :: Neue Goth’n Roll Single “Love At First Hate”

Leidenschaftlich und dennoch hasserfüllt geht es in der Geschichte zu EXIT TO EDENs neustem Videoclip zu. Die Österreicher um Frontmann Bernie Pfeiffer feiern am 22. März 2019 die Veröffentlichung ihrer dazugehörigen Goth’n Roll Single mit dem Titel “Love At First Hate” und geben einen audiovisuellen Vorgeschmack auf ihr kommendes Mini-Album “Love And Other Nightmares”.

Die erste Single- und Videoauskopplung aus dem kommenden Album “Love And Other Nightmares” stellt das erste Material der Band seit Erscheinen ihres letzten Albums “Exit To Eden II” aus dem Jahr 2015 dar. Auf der Suche nach einem Label landete das Master dieser EP bei dem deutschen Independentlabel NRT-Records, welches EXIT TO EDEN schließlich im Januar 2019 unter Vertrag nahm. http://www.exittoeden.at