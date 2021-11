Am 24. Dezember 2021 erscheint das neue Album der Melodic Black Doom Metal Formation EVANGELION direkt bei Auric Records und auf allen Streaming-Plattformen sowie am 7. Januar 2022 weltweit über Code7/PHD. Mit “From Pandemonium” ist nun die 2. Single aus “REVELATIONS or THE SPAWN OF GREED AND WAR” erschienen. https://auricrecords.bandcamp.com