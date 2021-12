ENSLAVED :: Streaming-Event für den 21.12. angekündigt

ENSLAVED’s neue EP “Caravans To The Outer Worlds” (Nuclear Blast) wurde letzten Monat released. Es ist eine Geschichte des Aufbruchs, des Verlassens einer kargen und trostlosen Welt und der kühnen Reise in die Zukunft. Sie signalisiert das Ende einer Ära für die psychedelischen Norweger und deutet neue Wege an.

Zur Feier der Veröffentlichung der EP, die mit der bevorstehenden Wintersonnenwende zusammenfällt (ein heidnischer Feiertag, der den symbolischen Tod und die Wiedergeburt der Sonne markiert), sind Enslaved stolz, ein außergewöhnliches Streaming-Event anzukündigen. “The Otherworldly Big Band Experience” findet am Dienstag, den 21. Dezember, statt. Die psychedelische norwegische Prog-Band SHAMAN ELEPHANT wird gemeinsam mit Enslaved auf der Bühne stehen.

The Otherworldly Big Band Experience

Dienstag, 21. Dezember um 21.00 Uhr CET / 20.00 Uhr GMT

Tickets sind ab sofort unter folgendem Link erhältlich:

https://enslavedstore.com/collections/big-band-stream