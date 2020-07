Das griechische Black-Metal-Trio ENSHADOWED streamt sein viertes Album “Stare Into the Abyss” in voller Länge auf dem YouTube Kanal Black Metal Promotion. Das Album wurde im Descent Studio in Athen produziert und erschien am 30. Juni über Odium Records auf CD, Digital und Gatefold Vinyl LP.

