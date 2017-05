END OF GREEN :: Details zum neuen Album

END OF GREEN veröffentlichen passend zum 25-jährigen Bandjubiläum Werk Nummer neun, “Void Estate”, am 18.08.2017 über Napalm Records. Hier gibt es einen ersten Albumteaser:

END OF GREEN über das neue Album:

“Wozu sollen wir eine Platte machen, die wir bereits gemacht haben? Wir sind da in erster Linie uns selbst verpflichtet – das ist hart genug. Wir machen uns da lieber nicht zu viele Gedanken darüber, was man von uns erwarten könnte. Alles andere wäre grob fahrlässig.” (Michelle Darkness, Gesang/Gitarre)

“Das mit den dunklen Wolken tut uns wirklich überhaupt nicht Leid. Wir konnten nicht anders. VOID ESTATE ist unser Hier und Jetzt, unser Wahnsinn – ein echter Brocken. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass wir noch nie mehr Licht in unseren Liedern hatten.” (Sad Sir, Gitarre)