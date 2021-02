EMPYRIUM :: Neues Album “Über den Sternen” im Fullstream

Die Dark Romatiker EMPYRIUM haben am 26.2. ihr sechstes Album bei Prohecy Productions veröffentlicht. Das gesamte Werk ist zudem im Fullstream anhörbar, aber auch als 48-page Hardcover CD book (incl. Bonus-track “The Crimson Heath” + Liner Notes und Nature Photography by Markus Stock (first print run sold out, second edition marked)), als Gatefold 2LP Black 180g Vinyl und als Digipak CD erhältlich. www.facebook.com/empyriumfans

EMPYRIUM: “Wir sind begeistert, dass heute nach all dem Warten die Veröffentlichung von ‘Über den Sternen’ ansteht”, freut sich Mastermind Markus “Schwadorf” Stock. “Es war eine lange Reise bis jetzt und es ist großartig, all die fantastischen Reaktionen auf unser Album bis jetzt zu lesen. Die Entstehung dieses Albums war über einen längeren Zeitraum ein Teil unseres Lebens, und endlich kann es auch ein Teil eures Lebens werden!”