EMPYRIUM :: Livekonzerte zum Albumrelease Anfang 2021

Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums im Anfang 2021 zu feiern, haben EMPYRIUM ein paar Livetermine bekannt gegeben, bei denen KARG sie als Vorband unterstützen werden. facebook.com/Empyriumfans / facebook.com/kargband

Markus Stock Schwadorf: “This will hopefully happen early next year together with the release of our new album!”

21.01.21 Live Music Hall, Weiher

Facebook: https://www.facebook.com/events/237357907263644

Tickets: https://newevilmusic.reservix.de

22.01.21 Eventhall Airport Obertraubling, Regensburg

Tickets: www.eventim.de/event/13216715/?affiliate=MKV

23.01.21 WUK, Wien

Facebook: https://www.facebook.com/events/770010890242687

Tickets: https://www.ticketmaster.at/event/16329…

24.01.21 Hellraiser, Leipzig

Facebook: https://www.facebook.com/events/344451873539562/

Tickets: https://hellraiser-leipzig.de/produkt/ticket-empyrium/