“Freeze My Mind” ist das erste Lebenszeichen von EMIGRATE seit drei Jahren und etwas ganz Besonderes. Es ist einer der ersten Emigrate-Songs überhaupt, geschrieben im Jahr 2001. “Eine gute Idee bleibt eine gute Idee”, ist Richard Kruspe (Rammstein) überzeugt und so arrangierte er neu, schrieb die Texte neu, nahm Teile frisch auf, ließ den Mix renovieren und verlieh dem Song einen zeitgemäßen und doch zeitlosen Look.