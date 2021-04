ELEINE :: Vinyl-EP “Die From Within”

Heute veröffentlichen ELEINE als Nachschlag zu ihrem Album “Dancing In Hell” die limitierte Vinyl-EP “Die From Within”. Das Sammlerstück enthält vier Tracks und neben den Albumversionen von ´Die From Within´, ´The World We Knew´ und der symphonischen Fassung von ´Die From Within´ auch eine symphonische Version von ´Story Untold´ (aus dem Album “Until The End”). Das Vinyl ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Weiß/Gold-Splatter, Schwarz/Gold und schlicht und ergreifend Schwarz. Um die Veröffentlichung zu feiern, hat die Band auch ein Musikvideo für “Die From Within” gemacht. www.facebook.com/eleineofficial