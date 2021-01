ELECTRPOP. :: 18. Compilation von conzoom Records

In einer Zeit der Herausforderungen blickt das Label conzoom Records eindrucksvoll nach vorne und setzt seine “electropop.” Compilation Serie mit dem 18. Volume fort. Seit der ersten Ausgabe der Compilation unterstützt das Label aufstrebende elektronische Bands und gibt ihnen – manchmal im Wechsel mit namhafteren Künstlern – die Möglichkeit, einen größeren Fankreis mit ihrer Musik zu erreichen. Mittleweile ist “electropop.” nicht nur die längste Compilation-Serie im elektronischen Pop-Bereich, sondern die Macher hinter der Serie haben auf den bislang erschienenen 17 Ausgaben schon über 200 verschiedene Bands auf den einzelnen Volumes veröffentlicht. Auf jeder Compilation gibt es 13 offizielle Künstler zu entdecken. Und Volume 18 setzt diese Tradition fort. Diese Mal gibt es Künstler wie Cosmicity, Lord And Master, Mind Machine, Moderns, Subject:2 oder auch We The North.

Neben der normalen Edition gibt es auch eine streng limitierte “eelectropop.18 (Super Deluxe Edition)”. Dieser liegen noch vier weitere Bonus Promotion CD-Rs bei, auf denen sich viele weitere Künstler, Remixes und eine Labelvorstellung des Electro Shock Records befinden. Die “electropop.18” erscheint in ihren verschiedenen Editionen am 19.02.2021 und kann über https://conzoomrecords.com/de/shop erworben werden

Tracklist: