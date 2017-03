EISREGEN :: “Fleischfilm” Anfang Mai mit Release-Shows

Am 05.05.2017 wird EISREGEN ihr neues, zwölftes Studioalbum “Fleischfilm” via Massacre Records veröffentlichen. Es wird das erste Konzeptalbum in der Bandgeschichte sein: Eine Verbeugung vor dem wilden italienischen Kino der 70er und 80er Jahre.

Und auch live kann man das neue Material umgehend bestaunen.

Hier sind die Daten der vier speziellen “Fleischfilm”-Release-Shows:

04.05.2017 (DE) Hannover, Musikzentrum

05.05.2017 (DE) Bochum, Matrix

06.05.2017 (DE) Leipzig, Hellraiser

07.05.2017 (DE) Weinheim, Café Zentral